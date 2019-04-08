Эти продукты придадут бодрости и улучшат настроение

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Справиться с плохим настроением, апатией и чувством усталости помогут продукты, богатые кислотами Омега-3.При склонности к депрессивным состояниям, апатии, постоянной усталости и плохом настроении следует немедленно пересмотреть ежедневный рацион, рекомендует врач. Его основой должны быть натуральные продукты растительного происхождения. При этом уже доказано, что жирная, жареная пища и фаст-фуд не только негативно влияют на здоровье и фигуру, но и способствует развитию депрессии.«К самым полезным продуктам, помогающим выработке эндорфинов относятся горький шоколад, бананы, красный болгарский перец, грейпфрут, авокадо.Также справиться с хандрой и привести в порядок сосуды помогут ненасыщенные жирные кислоты. Ведь из них состоит треть структуры мозга. Они улучшают микроциркуляцию крови в сосудах головного мозга, делают их более эластичными. Если организму не хватает кислот Омега-3, то наши нервные клетки - нейроны - работают в сниженном темпе, из-за чего снижается эмоциональный фон и возникает чувство тоски. Потому обязательно включайте в рацион растительные масла - оливковое, соевое, рапсовое, подсолнечное, арахисовое. А также рыбу, особенно морские виды. Они содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в гормональном и липидном обмене, помогают на биохимическом уровне поддерживать эмоциональную устойчивость и сопротивляться депрессии», - говорит эксперт.Обязательно нужно включать овощи и фрукты красного и оранжевого цвета. Все они позитивно влияют на эндорфинную активность, а также чаще бывать на свежем воздухе.