Медики рассказали, как лечить бронхиальную астму в домашних условиях

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Астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое сопровождается приступами одышки.Если вы испытываете какие-либо симптомы астмы, необходимо обратиться к врачу, так как это не то заболевание, при котором можно заниматься самолечением. Тем не менее, в дополнение к основному лечению, мы предлагаем вам рассмотреть природные источники помощи при астме.1) Дыхательная гимнастика БутейкоЭтот метод был разработан российским исследователем Константином Павловичем Бутейко. Он включает в себя ряд дыхательных упражнений и основан на том, что повышение уровня диоксида углерода в крови через поверхностное (неглубокое) дыхание способно помочь людям с астмой.Считается, что диоксид углерода (углекислый газ) расширяет гладкие мышцы дыхательных путей.Во время исследования с участием 60 астматиков было проведено сравнение эффективности гимнастики Бутейко, устройства, имитирующего пранаяму (дыхательные техники йоги) и плацебо. Исследователи обнаружили, что у людей, которые использовали дыхательную технику Бутейко, уменьшились симптомы астмы. В группах пранаямы и плацебо симптомы остались на прежнем уровне.Применение ингаляторов было снижено в группе Бутейко на 2 раза в день в течение 6 месяцев, в то время как в других двух группах не было изменений.2) Жирные кислоты ОмегаВ нашем питании одним из главных жиров, вызывающим воспаление, считается арахидоновая кислота. Она содержится в некоторых продуктах, таких как яичные желтки, моллюски и мясо. Меньшее потребление этих продуктов уменьшает воспаление и симптомы астмы.Немецкое исследование проанализировало данные по 524 детям и обнаружили, что астма наиболее распространена у детей с высоким содержанием арахидоновой кислоты.Арахидоновая кислота так же может быть образована в нашем организме. Другая стратегия в снижении уровня арахидоновой кислоты состоит в увеличении потребления полезных жиров, таких как эйкозапентановая кислота (из рыбьего жира), гамма-линоленовая кислота из масла вечерней примулы.Чтобы уменьшить рыбный привкус после приёма рыбного жира, принимайте капсулы только до еды.3) Фрукты и овощиИсследование, при котором было изучено 68535 женских дневников приёма пищи, показало, что женщины, потребляюшие больше помидоров, моркови и листьев овощей, имели менее выраженные симптомы астмы.Частое потребление яблок может так же защитить от астмы, а ежедневное употребление фруктов и овощей в детстве снижает риск развития астмы.Учёные Кембриджского университета утверждают, что симптомы астмы у взрослых связаны с низким потреблением фруктов, витамина С и марганца.4) БелокопытникБелокопытник – это многолетнее растение, произрастающее в странах Европы, Азии и Северной Америки. Его активные составляющие, петасин и исопетасин, уменьшают спазм мышц, оказывая противовоспалительное действие.Согласно исследованию на 80 астматиков в течение четырёх месяцев, количество, длительность и тяжесть приступов астмы сократилась после приёма белокопытника. Более 40% людей, использовавших лекарства в начале эксперимента, снизило их потребление к концу исследования.Тем не менее, белокопытник имеет ряд возможных побочных эффектов, таких как расстройство желудка, головная боль, усталость, тошнота, рвота или запор. Беременным и кормящим женщинам, детям и людям с болезнями почек и печени не следует принимать белокопытник.5) Метод биологической обратной связиДанный метод рекомендуется, как природная терапия для лечения астмы6) БосвеллияТрава Босвеллия (ладанное дерево), использующаяся в аюрведической медицине, по данным предварительных исследований ингибирует образование соединений, именуемых лейкотриенами. Лейкотриены в лёгких вызывают сужение дыхательных путей.