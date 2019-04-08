Названы продукты, которые мешают похудению

Продукты будут бродить и мешать похудению.Одна из теорий в диетологии свидетельствует, что свежие овощи способны вызвать брожение в желудке, но все зависит от многих факторов.Диетолог Ольга Усенко отмечает: эти продукты будут бродить и мешать похудению, правильному пищеварению и правильному усвоению.А вот если их есть вечером термически обработанными, они не будут давать такой реакции, и процесс брожения сведется к минимуму.• Овощи: белокочанная и квашеная капуста, картофель, томаты, горох, фасоль, лук чеснок. Подобные продукты в сыром виде усиливают газообразование.• Свежая зелень: петрушка, укроп, кинза, щавель.• Ягоды и фрукты: цитрусовые, бананы, виноград, груши, яблоки, персики, абрикос, чернослив и другие. Употребление натощак приводит к сильному метеоризму, особенно если сочетать с молочными продуктами.• Зерновые культуры: каши, мюсли, кукуруза, отруби.• Дрожжевые изделия: белый и черный хлеб, пироги, сдоба.• Куриные и перепелиные яйца в виде омлета или яичницы.• Молочные, кисломолочные продукты: свежее молоко, творог, кефир, простокваша, домашнее сливочное масло.• Мясо и субпродукты: свинина, баранина, мясо утки, гуся, говядина.• Сахар и различные кондитерские изделия.• Рыба и другие морепродукты.• Газированные напитки, пиво, квас, пакетированные соки, кисели.Эти продукты могут привести к процессу брожения при различных факторах:1. время приема;2. совместимость с другими продуктами;3. количество приемов пищи в день;4. наличие аллергий и непереносимости;5. порционность, и тому подобное.Но совсем не значит, что нужно питаться воздухом. Нужно чувствовать свой организм, выдерживать режим, выдерживать порции, балансировать калорийность и тогда вы сами сможете понимать, какой продукт, в какое время и как на вас влияет.