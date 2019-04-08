Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки

Первый пункт в списке экспертов заняли деньги.По словам специалистов, такие меры предосторожности позволят ограничить распространение бактерий и микробов. Чтобы еще больше обезопасить себя, необходимо использовать мыло или специальное средство, у которого в составе есть спирт.Первый пункт в списке экспертов заняли деньги, так как на них могут содержаться различные бактерии, сальмонелла, кишечная палочка или ДНК животных.Аналогичная ситуация складывается с поручнями в транспорте, дверными ручками и другими общественными местами - опасность несут даже канцелярские товары в офисах.Мыть руки следует и после использования кухонных губок, сотовых телефонов и даже после игр с домашними животными.