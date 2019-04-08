Разработан новый метод выявления рака простаты

Создатели оценивают метод как очень перспективный.Анализ мочи может быть более эффективным способом выявления рака простаты, считают разработчики новой технологии. Но предложенный ими метод еще должен пройти проверку.Ирландское общество ученых инициировало исследование, результатом котором стала разработка нового метода выявления рака простаты. Сами создатели оценивают его как очень перспективный.Исследователи заявляют: порядка 90 процентов мужчин с агрессивным раком предстательной железыимеют изменения в ДНК, наличие которых позволяет установить анализ мочи. По словам научных специалистов, данный принцип выявления рака простаты гораздо эффективнее обнаруживает опухоли, чем это делают анализы крови.«В том случае, если исследования продолжатся, новый метод может стать ведущим способом, позволяющим диагностировать рак простаты в порядке неитрузивного варианта. Он позволит ежегодно спасать приблизительно 3500 тысяч мужчин с подобным диагнозом», - прогнозируют авторы работы.До этого ученые из Университета Мельбурна делали заявление о том, что в последнее время значительно выросло число молодых мужчин, страдающих от рака предстательной железы. Данный рост, по мнению специалистов, связан с увеличение потребления мужчинами насыщенных жирных кислот. Насыщенными жирными кислотами богаты продукты, в составе которых присутствует животный жир, - это мясная продукция, жареная пища, выпечка, молочные изделия. Исследователи подчеркивают, что потребление такой еды мужчинами в последние годы выросло, - именно с этим обстоятельством коррелирует рост рака простаты среди мужской популяции.