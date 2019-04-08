Как долго после отказа от спиртного алкоголь продолжает вредить организму

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Результаты последних исследований.Алкоголь продолжает разрушать мозг в течение шести недель после того, как человек прекратил его употреблять. К такому выводу пришла международная группа ученых из Испании, Германии и Италии."Мы обнаружили, что нервные клетки белого вещества демонстрируют признаки деградации вследствие алкогольной интоксикации даже через шесть недель полного отказа от спиртного", - отметил автор исследования, профессор университета Барселоны Сантьяго Каналс.В процессе эксперимента ученые изучили снимки МРТ 90 мужчин, госпитализированных в сильном алкогольном опьянении, и заметили продолжающийся процесс дегенеративных изменений.После этого ученые изучили реакцию мозга крыс на алкоголь, давая грызунам в течение месяца красное вино и портвейн.Результаты МРТ, сделанные спустя некоторое время, показали, что из-за длительного воздействия спиртного на мозг сильнее всего пострадали мозолистое тело (соединяет большие полушария) и гиппокамп, ответственный за способности к обучению и память.Наибольшие повреждения были заметны у молодых особей.