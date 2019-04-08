Эта диета признана самой полезной в мире

Есть можно все.Самым полезным рационом питания является не средиземноморская, как утверждали ранее ученые, а интуитивная диета.Они утверждают, что интуитивный подход к питанию поможет максимально эффективно избавиться от лишних килограммов. Учёные рассказали, что большинство диет предусматривает ограничение в употреблении пищи, из-за чего многие люди не только не могут достичь нормального результата, но в итоге, наоборот, возвращают вес и провоцируют развитие депрессии из-за постоянного чувства голода. Суть интуитивный диеты заключается в том, что человек должен прислушиваться к организму во время приёма пищи.К примеру, интуитивная диета не предусматривает отказ от самых вкусных продуктов. Ученые утверждают, что интуитивная диета подразумевает включение в рацион практически всех продуктов питания, поскольку она направлена, в первую очередь, не на снижение веса, а на избавление от физиологических причин стремления к обжорству.