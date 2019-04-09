Эксперты подсказали, как выбрать зелень без нитратов

Как получать от зелени только пользу.С приходом весны на рынках и в магазинах появляется очень много зелени. Но не всегда она высокого качества, поскольку часто ее обрабатываю химикатами для того, чтобы она быстрее росла и долго не портилась. Из-за своей достаточно высокой цены зелень может долго оставаться на прилавках. Поэтому иногда ее пытаются выдать вам за свежую и полезную. Как выбрать полезную зелень без нитратов.Мы продолжаем делиться полезными советами для каждого украинца от программы "Правила выживания". Ранее мы публиковали материалы о том, как выбрать свежую курятину, как выбрать красное мясо и рыбу.Теперь эксперты ток-шоу "Правила выживания" на "Интере" рекомендуют руководствоваться несколькими простыми правилами при выборе полезной зелени. Следующие советы берите себе на заметку.Обратите внимание на внешний вид зелениСвежая зелень должна быть насыщенного, яркого и равномерного зеленого цвета. Если зелень немного увяла, то покупать ее не стоит, поскольку она потеряла большую часть влаги, а значит - потеряла витамины и полезные вещества.Присмотритесь к цвету корняЕсли вы покупаете зелень с корнем, то убедитесь, что он светлый. Ведь чем он светлее, тем полезнее продукт.Понюхайте зеленьСвежая зелень имеет приятный, отчетливый запах. Если запаха нет, то к зелени применялись химикаты.Замороженная зелень должна быть без льдаПри покупке замороженной зелени убедитесь, что ее замораживали методом "шоковой заморозки". Если зелень покрыта льдом - это свидетельствует о том, что ее размораживали и замораживали несколько раз.О выборе зелени рассказала эксперт по растениеводству Елена Самойлюк:Нитраты, или соли азотистой кислоты, присутствуют во всех растениях. Но при больших концентрациях могут быть токсичными для организма и вызвать отравление, – Чтобы обезопасить себя от нитратов, достаточно вымочить зелень в воде с лимоном в течение 30 минут и потом тщательно промыть под проточной водой. Эти простые правила помогут избавиться от химикатов и уберегут вас от тяжелого отравления.