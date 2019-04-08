Лечение мигрени: как справиться с головной болью без лекарств
Весной, когда погода часто меняется, а тепло все еще обманчиво, многие украинцы испытывают головные боли. Справиться с мигренями помогут проверенные и безопасные рецепты народной медицины.
Головными болями страдает большая часть взрослого населения планеты и потому препараты от мигрени являются едва ли не самыми популярными лекарствами в мире. При этом специалисты считают их вредными и уверяют, что в несложных случаях бороться с болью можно с помощью простых манипуляций, не прибегая к «химии».
На любой кухне найдется не менее десятка продуктов и ингредиентов, которые способны снимать спазматические боли, особенно эффективны в этом травы и специи. Есть, к примеру, хороший народный рецепт: отварите картошку в мундире, разомните и прямо в кожуре прикладывайте к вискам. С точки зрения традиционной медицины, это, конечно же, прошлый век, но, как ни странно, такой метод помогает.
«Если среди ваших приправ найдется розмарин, заварите его как чай (чайную ложку на стакан кипятка) и выпейте мелкими глотками. Эта специя предотвращает развитие боли, противостоит спазмам кровеносных сосудов.
Болеутоляющими свойствами обладают лаванда и ромашка. Эффективны также чаи из душицы и кипрея», - говорит врач.
Прекрасно помогает снять легкую головную боль свежезаваренный черный или зеленый чай с несколькими листиками мяты и большим количеством сахара, а лучше меда. Такой напиток расслабит артерии и улучшит кровоснабжение мозга.
Еще один вариант - разведите чайную ложку натурального яблочного уксуса в неполном стакане теплой воды и выпейте. Уже через 10 минут вам станет намного легче, но учтите, что такой способ противопоказан при болезнях желудка и органов ЖКТ.
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