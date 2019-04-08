Лечение мигрени: как справиться с головной болью без лекарств

Медик рассказал, как бороться с мигренями.Весной, когда погода часто меняется, а тепло все еще обманчиво, многие украинцы испытывают головные боли. Справиться с мигренями помогут проверенные и безопасные рецепты народной медицины.Головными болями страдает большая часть взрослого населения планеты и потому препараты от мигрени являются едва ли не самыми популярными лекарствами в мире. При этом специалисты считают их вредными и уверяют, что в несложных случаях бороться с болью можно с помощью простых манипуляций, не прибегая к «химии».На любой кухне найдется не менее десятка продуктов и ингредиентов, которые способны снимать спазматические боли, особенно эффективны в этом травы и специи. Есть, к примеру, хороший народный рецепт: отварите картошку в мундире, разомните и прямо в кожуре прикладывайте к вискам. С точки зрения традиционной медицины, это, конечно же, прошлый век, но, как ни странно, такой метод помогает.«Если среди ваших приправ найдется розмарин, заварите его как чай (чайную ложку на стакан кипятка) и выпейте мелкими глотками. Эта специя предотвращает развитие боли, противостоит спазмам кровеносных сосудов.Болеутоляющими свойствами обладают лаванда и ромашка. Эффективны также чаи из душицы и кипрея», - говорит врач.Прекрасно помогает снять легкую головную боль свежезаваренный черный или зеленый чай с несколькими листиками мяты и большим количеством сахара, а лучше меда. Такой напиток расслабит артерии и улучшит кровоснабжение мозга.Еще один вариант - разведите чайную ложку натурального яблочного уксуса в неполном стакане теплой воды и выпейте. Уже через 10 минут вам станет намного легче, но учтите, что такой способ противопоказан при болезнях желудка и органов ЖКТ.