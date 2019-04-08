Похудеть к лету: назван напиток, помогающий избавиться от лишних кг

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Врачи рассказали, как легко похудеть без жестких диет: нужно пить особую воду.Многие люди находятся в поисках оптимального способа похудения, который позволил бы не тратить массу времени на тренировки в спортзале и не лишать себя любимых лакомств в рамках жесткой диеты. Недавно ученые объявили, что такой метод действительно существуют, однако он является нестандартным и подходит далеко не всем.Так, эксперты в области красоты и здоровья утверждают, что употребление ледяной воды помогает успешно избавляться от лишних килограммов. Секрет успеха прост: организму приходится тратить гораздо больше калорий в таком случае.Чтобы «переварить» холодную воду организму нужно ее согреть: требуется одна калория, чтобы поднять температуру одного грамма воды на один градус. Поднять её, как известно, необходимо до 36,6 градусов.Однако при таком методе похудения все равно потребуется соблюдать общие правила здорового питания. Похудеть, запивая ледяной водой чипсы, шоколад и мороженое, в любом случае не выйдет.Как отмечалось ранее, данный метод имеет противопоказания, он не подходит людям со многими заболеваниями и требует обязательной консультации специалиста.