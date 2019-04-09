Медики рассказали, какие лекарства ухудшают мужскую потенцию
Проблемы с потенцией знакомы многим мужчинам, особенно после наступления сорокалетия. Врачи предупреждают, что на потенцию может плохо влиять прием лекарственных препаратов.
Лекарства для снижения давления
Эти лекарства в виде побочного эффекта могут подавлять потенцию.
Успокоительные лекарства
Препараты, содержащие в своем составе нейролептики, способны тормозить выработку мужских гормонов. Причем в отряде этих средств на потенцию могут плохо влиять даже простые успокоительные капли или настойка пустырника.
Лекарства от болезней желудочно-кишечного тракта
Под влиянием гормона желез желудка снижается выработка его секрета. Одновременно с этим может снижаться синтез тестостерона в мужском организме и, соответственно, ослабевать потенция.
Стероидные лекарства
На потенцию такие средства влияют плохо, и эксперты рекомендуют не использовать химических соединений во время занятий спортом.
Бром
По словам врачей, бром может несколько уменьшить активность мужчины из-за своих успокаивающих свойств, но импотенция из-за него не развивается.
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