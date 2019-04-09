Медики рассказали, какие лекарства ухудшают мужскую потенцию

При употреблении этих препаратов следует учитывать побочные эффекты.Проблемы с потенцией знакомы многим мужчинам, особенно после наступления сорокалетия. Врачи предупреждают, что на потенцию может плохо влиять прием лекарственных препаратов.Лекарства для снижения давленияЭти лекарства в виде побочного эффекта могут подавлять потенцию.Успокоительные лекарстваПрепараты, содержащие в своем составе нейролептики, способны тормозить выработку мужских гормонов. Причем в отряде этих средств на потенцию могут плохо влиять даже простые успокоительные капли или настойка пустырника.Лекарства от болезней желудочно-кишечного трактаПод влиянием гормона желез желудка снижается выработка его секрета. Одновременно с этим может снижаться синтез тестостерона в мужском организме и, соответственно, ослабевать потенция.Стероидные лекарстваНа потенцию такие средства влияют плохо, и эксперты рекомендуют не использовать химических соединений во время занятий спортом.БромПо словам врачей, бром может несколько уменьшить активность мужчины из-за своих успокаивающих свойств, но импотенция из-за него не развивается.