Медики рассказали, какие лекарства ухудшают мужскую потенцию

При употреблении этих препаратов следует учитывать побочные эффекты.

Проблемы с потенцией знакомы многим мужчинам, особенно после наступления сорокалетия. Врачи предупреждают, что на потенцию может плохо влиять прием лекарственных препаратов.

Лекарства для снижения давления

Эти лекарства в виде побочного эффекта могут подавлять потенцию.

Успокоительные лекарства

Препараты, содержащие в своем составе нейролептики, способны тормозить выработку мужских гормонов. Причем в отряде этих средств на потенцию могут плохо влиять даже простые успокоительные капли или настойка пустырника.

Лекарства от болезней желудочно-кишечного тракта

Под влиянием гормона желез желудка снижается выработка его секрета. Одновременно с этим может снижаться синтез тестостерона в мужском организме и, соответственно, ослабевать потенция.

Стероидные лекарства

На потенцию такие средства влияют плохо, и эксперты рекомендуют не использовать химических соединений во время занятий спортом.

Бром

По словам врачей, бром может несколько уменьшить активность мужчины из-за своих успокаивающих свойств, но импотенция из-за него не развивается.
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