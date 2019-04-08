Врач рассказал о простых способах борьбы с расстройством желудка

В ряде случаев может помочь простая теплая вода, выпитая перед едой.Резкое изменение рациона травмирует пищеварительную систему. Особенно, когда после поста люди набрасываются на жирные продукты."Они раздражают слизистую желудка и он защищается диареей. Так выводит из организма то, что не может переварить", - говорит терапевт из Полтавы Максим Черевач.Перед едой следует выпить теплой воды. Так желудок успокоится. Уменьшится чувство голода и жирная пища лучше усвоится. Полезный кефир. Помогут подсушенный хлеб, черный чай или кисель из черники.Следует смешать по 1 ч.л. сушеных ягод и крахмала. Залить 300 мл воды, а сахар добавлять в готовый кисель по вкусу. На второй день в меню можно добавить вареные овощи, рыбу, мясо и каши. Вредно при диарее есть сырые овощи и специи.Если есть расстройство, поможет гранат. Точнее, его отвар.