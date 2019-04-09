Снизить артериальное давление помогут эти несложные способы

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Просто и эффективно.Повышенное артериальное давление или гипертония грозит инсультом. Любые натуральные способы лечения необходимо использовать только после консультаций с врачом.Регулярные физические нагрузки. Для того чтобы основательно уменьшить артериальное давление, необходимо повысить функционал сердца. Тем самым, наш главный насос будет лучше прокачивать кровь по организму, что уменьшит давление на стенки артерий. Регулярные физические нагрузки этому способствуют, и особенно кардионагрузки вроде плавания и бега.Количество соли в рационе до минимума. Соль содержит натрий, который является одним из основных факторов увеличение артериального давления, чтобы было подтверждено в ходе многочисленных исследований. Необязательно совсем отказываться от соли, но ограничьте ее пользование до минимума. Россиянам с гипертонией нужно навсегда отказаться от любимых домашних солений.Меньше алкоголя. Ученые неоднократно доказывали, то алкоголь приводит к скачкам давления и увеличивает вероятность развития гипертонии на целых 16%.Побольше кальция. Включите в свой рацион побольше продуктов, которые содержат кальций, и лучшими из них являются бананы. Кальций способствует выводу натрия из организма. Помимо бананов кальцием богаты помидоры, авокадо, а также зелёные листовые овощи.