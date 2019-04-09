Назван продукт, помогающий нормализовать давление

Вкусно и полезно.В натуральном йогурте есть калий, вымывающий из организма лишнюю соль.Британские диетологи выяснили, какой продукт помогает нормализовать артериальное давление. Таким продуктом оказался йогурт.Дело в том, что в нем содержится калий, вымывающий из организма соль, провоцирующую повышение артериального давления. Известно также, что обезжиренный вариант продукта также не теряет своих свойств.В натуральном йогурте есть калий, вымывающий из организма лишнюю сольРанее сообщалось, употребление фасоли положительно влияет на давление. В клинической и народной медицине давно было известно, что помимо неоспоримых питательных качеств фасоль также обладает лечебными свойствами.При регулярном употреблении фасоли организм поддерживает уровень холестерина на минимальном уровне. Исследования доказали, что ежедневное употребление 120 г фасоли в течение трех недель улучшает этот показатель на 10%.Фасоль на 15% содержится из пищевых волокон, которые вымывают холестерин и его предшественников из кишечника. Высокое содержание в фасоли целлюлозных волокон (20% от массы) делает ее эффективным средством в борьбе с запорамиФасоль идеальна для употребления людьми с высоким артериальным давлением (гипертонией), поскольку в ней содержится мало натрия и много калия.