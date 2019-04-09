Медики рассказали, как вовремя распознать аппендицит

Актуальная проблема для многих.Согласно официальной статистике, около 10% жителей высокоразвитых стран сталкиваются с острой формой аппендицита. Несмотря на то, что эта патология может развиться у любого, по данным клиники Майо, чаще всего она встречается у людей в возрасте от 10 до 30 лет.По словам медиков, раздражающая острая боль в районе пупка не обязательно говорит о наличии заболевания. Она также может быть результатом чрезмерного потребления острых чипсов или даже потянутой мышцы.Однако, если боль переходит в правую нижнюю часть живота, убивает аппетит и не ослабевает, это может свидетельствовать об аппендиците, который вы игнорируете на свой страх и риск.Какого-то особого списка безопасных или запрещенных продуктов не существует. Профессиональный спортсмен уязвим так же, как и обычный человек. При этом, произойти он может неоднократно, особенно, если лечение проходит без хирургического вмешательства.По словам хирурга Дэвида Рентона из Wexner Medical Center Университета штата Огайо, существуют определенные признаки развития аппендицита.«Если боль не проходит, а продолжает ухудшаться, пришло время позвонить вашему дружелюбному соседу хирургу или отправиться в отделение скорой помощи»,— рассказал он.Помимо боли в животе, симптомы также включают плохой аппетит, тошноту, лихорадку и рвоту.«При этом, ничто из того, что вы делаете, не провоцирует приступ. Он просто случается. Вы ничего не можете сделать, чтобы снизить риск развития патологии - никакой специальной диеты, никакой еды, которой следует избегать, нет»,— цитирует его Healthline.При приступе аппендицита решающую роль играет скорость обращения за лечением. Рентон подчеркнул, что чем раньше вы обратитесь за помощью к врачам, тем будет лучше.«Операция обычно занимает 30 минут», - сказал он. При раннем вмешательстве, пояснил Рентон, операция проста и требует трех небольших разрезов. Задержка в решении проблемы - и вы, скорее всего, останетесь в больнице на неделю.Несмотря на то, что операция является стандартным методом лечения острого аппендицита, сегодня серьезную роль начинают играть и антибиотики.Согласно исследованию финских ученых, проведенному в прошлом году, антибиотики могут стать разумной альтернативой хирургии.Доктор Оскар Гийамондеги, хирург из медицинского центра Университета Вандербильта в Теннесси, рассказал, что «пока результатов еще нет, но, скорее всего, получится доказать, что антибиотики не менее эффективны при лечении аппендицита, чем операция».Так, в ходе исследования ученые выяснили, что за пять лет после лечения антибиотиками почти у двух третей из 530 пациентов не было еще ни одного повторного приступа.«Основной риск отсутствия операции на аппендиксе заключается в том, что он будет продолжать воспаляться, а затем просто лопнет. Это может привести к серьезному абсцессу, который спровоцирует тяжелый сепсис, и даже летальному эффекту»,— сказал Гийамондеги.При этом эксперты отмечают, что диагностировать аппендицит может быть немного сложно, поскольку симптомы часто бывают похожи на другие заболевания. Прежде всего необходимо исключить камни в почках, проблемы с желчным пузырем и инфекции мочевыводящих путей.Аппендикс представляет собой небольшой рудиментарный орган, прикрепленный к толстой кишке. Некоторые ученые, включая Чарльза Дарвина, считают, что он участвовал в пищеварительном процессе, когда люди в основном потребляли растительную пищу. Однако со временем эта функция исчезла. Согласно результатам исследования, проведенного в 2009 году, человеческий аппендикс может служить важным хранилищем полезных бактерий.