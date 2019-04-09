Медики прокомментировали стереотипы о старческом слабоумии

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Многие убеждения о деменции являются ни чем не подкрепленными мифами.Ежегодно в мире все больше и больше людей становятся жертвами старческого слабоумия. Очень важно знать как можно больше информации об этом заболевании.Самые распространенные мифы о старческом слабоумии:Болеют только пожилые людиДействительно, чаще всего слабоумие начинает развиваться после 65 лет, однако существуют ранние виды деменции, которые встречаются уже после 30 лет.Старческое слабоумие равно смертному приговоруК сожалению, эта болезнь неизлечима. Но пациенты со слабоумием могут прожить еще достаточно долгую жизнь - от 5 до 20 лет. Учитывая то, что, чаще всего, этот диагноз ставится на последнем этапе жизни - это достаточно продолжительный срок.Нет малейшей надежды на восстановлениеЭто не совсем так. При ранней диагностике и правильно подобранном лечении симптомы этой болезни возможно купировать. Не полностью, но достаточно для того, чтобы продолжать вести более-менее привычный образ жизни.Виной всему наследственностьНа самом деле, наследственность - не самый решающий фактор в этом вопросе. Куда важную роль играет образ жизни и перенесенные ранее заболевания (травмы головы, гипертония и сахарный диабет).Мужчина и женщина имеют равные шансы заболетьУвы, но больше шансов стать жертвой слабоумия именно у женщин.Скорее всего, это связано со снижением количества эстрогена, хотя точного ответа наука пока дать не может.