Названа еще одна причина развития диабета

Сейчас перед исследователями стоит новая задача.Сотрудники университета Париж-Сакле выяснили, что диабет второго типа может развиться из-за постоянных умственных нагрузок.Участие в исследовании, которое началось еще в 1994 году, приняли более 70 тысяч женщин. После подведения итогов эксперимента выяснилось, что 4187 из них диагностировали диабет второго типа.Все эти женщины, по словам ученых, оценивали свою работу как умственно сложную.Как оказалось, связано это с женской психологией: из-за высокой сложности работы участницы эксперименты переживали за ее качество, из-за чего у них появлялись определенные психологические проблемы.Постоянные стрессы и отсутствие поддержки в свою очередь спровоцировали развитие диабета.Сейчас перед исследователями стоит новая задача - найти способ минимизировать стресс у женщин во время тяжелой умственной работы.