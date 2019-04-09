Назван срок разрушения мозга алкоголем

Нервные клетки белого вещества демонстрируют признаки деградации вследствие.

Европейские ученые выяснили, что алкогольное повреждение мозга продолжается после отказа от спиртного.

Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга.

Авторы исследования отмечают, что в это трудно поверить, как в условиях полного отсутствия алкоголя вызванные им нарушения в мозгу прогрессируют. Алкалоиды пагудно воздействуют на человеческий мозг в течении нескольких недель.

«Нервные клетки белого вещества демонстрируют признаки деградации вследствие алкогольной интоксикации даже через шесть недель полного отказа от спиртного», - заявил автор исследования, профессор Университета Барселоны Сантьяго Каналс.

В ходе эксперимента ученые изучили снимки МРТ 90 мужчин, которые были госпитализированы в сильном алкогольном опьянении. Эксперты обнаружили, что в мозгу пациентов продолжались дегенеративные изменения, даже, если они несколько недель не употребляли ни капли спиртного.
Ученые провели эксперимент и на крысах. Животных приучили к употреблению спиртного, затем перестали давать им алкоголь. Дегенеративные изменения в их мозгу продолжились и дальше. При этом наибольшие нарушения были заметны у молодых особей.

Отмечается, что более всего пострадало мозолистое тело, соединяющее большие полушарие, а также гиппокамп, отвечающий за формирование эмоцией, обучение и долгосрочную память.

Ранние исследования доказали, что при регулярном употреблении алкоголя гиппокамп уменьшается в размерах, в связи с чем у человека могут быть проблемы с запоминанием и извлечением уже находящейся в мозгу информации.
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