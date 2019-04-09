Назван срок разрушения мозга алкоголем

Нервные клетки белого вещества демонстрируют признаки деградации вследствие.Европейские ученые выяснили, что алкогольное повреждение мозга продолжается после отказа от спиртного.Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга.Авторы исследования отмечают, что в это трудно поверить, как в условиях полного отсутствия алкоголя вызванные им нарушения в мозгу прогрессируют. Алкалоиды пагудно воздействуют на человеческий мозг в течении нескольких недель.«Нервные клетки белого вещества демонстрируют признаки деградации вследствие алкогольной интоксикации даже через шесть недель полного отказа от спиртного», - заявил автор исследования, профессор Университета Барселоны Сантьяго Каналс.В ходе эксперимента ученые изучили снимки МРТ 90 мужчин, которые были госпитализированы в сильном алкогольном опьянении. Эксперты обнаружили, что в мозгу пациентов продолжались дегенеративные изменения, даже, если они несколько недель не употребляли ни капли спиртного.Ученые провели эксперимент и на крысах. Животных приучили к употреблению спиртного, затем перестали давать им алкоголь. Дегенеративные изменения в их мозгу продолжились и дальше. При этом наибольшие нарушения были заметны у молодых особей.Отмечается, что более всего пострадало мозолистое тело, соединяющее большие полушарие, а также гиппокамп, отвечающий за формирование эмоцией, обучение и долгосрочную память.Ранние исследования доказали, что при регулярном употреблении алкоголя гиппокамп уменьшается в размерах, в связи с чем у человека могут быть проблемы с запоминанием и извлечением уже находящейся в мозгу информации.