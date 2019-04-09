Медики назвали продукт для профилактики рака груди

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В случае рака груди ежедневное употребление горсти грецких орехов способно значительно изменить экспрессию генов и замедлить развитие опухолевого процесса.Это подтвердилось в испытаниях на мышах, а также с участием женщин.Способность грецких орехов подавлять рост опухолей молочной железы и тормозить развитие рака груди была выявлена учеными из Университета Маршалла (США). Результаты их исследования опубликовал журнал Nutrition Research.«Потребление грецкого ореха может выступать в качестве фактора, способного подавлять рост и развитие рака молочной железы. Мы установили, что поедание 57 граммов грецких орехов в день в течение примерно двух недель способно значительно изменить экспрессию генов при диагностированном раке груди», - заявила руководитель проекта доктор Элейн Хардман.После успешных опытов с мышами ученые пригласили для испытаний женщин с диагностированным раком груди. В одном из них женщин с опухолями молочной железы случайным образом разделили на две группы - употреблявшую грецкие орехи и не употреблявшую. Есть орехи женщины начали после проведения биопсии и употребляли их в течение двух недель в количестве 57 граммов в день.Спустя две недели в группе употреблявших грецкие орехи анализ выявил в организме женщин процессы апоптоза (клеточной гибели) и адгезии (способность клеток соединяться) раковых клеток, а также отключения сигнальных путей, способствующих миграции опухолевых клеток в теле.В итоге исследователи констатировали, что употребление грецких орехов «может подавлять рост и выживаемость рака молочной железы, снижать как риск возникновения рака груди, так и вероятность его рецидива». В то же время ученые отмечают, что для окончательного вердикта необходимо проведение более масштабного исследования.