Эти здоровые привычки снижают риск развития рака
Последние исследования показали, что до половины смертей от рака можно было бы избежать, если бы люди вовремя изменили образ жизни, сообщили в Минздраве.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от рака умерло 9,6 миллионов человек – каждый шестой в мире.
Доказано, что вредные привычки значительно увеличивают риски рака. Например, вероятность развития рака легких у курильщиков составляет около 22%.
У тех, кто курил и бросил, – 4%; у тех, кто курит иногда, – 13%; у тех, кто не курил никогда, риск появления онкозаболевания составляет 0,3%.
Что вы можете сделать уже сейчас:
Отказаться от курения
Не злоупотреблять алкогольными напитками
Защищать кожу от солнца
Ограничить употребление красного мяса
Удерживать здоровый вес
Быть физически активными
Вовремя обращаться к врачу
Проходить профилактические осмотры
В современном мире шансы вылечить рак на ранней стадии очень высоки. Например, рак грудной железы на I стадии излечим у 95% женщин.
Но каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Также и у мужчин, рак простаты часто диагностируется уже на этапе метастазов.
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