Эти здоровые привычки снижают риск развития рака

Лечение рака очень дорого стоит и не всегда является успешным. А ежедневные здоровые привычки могут значительно снизить риски онкологии.Последние исследования показали, что до половины смертей от рака можно было бы избежать, если бы люди вовремя изменили образ жизни, сообщили в Минздраве.По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от рака умерло 9,6 миллионов человек – каждый шестой в мире.Доказано, что вредные привычки значительно увеличивают риски рака. Например, вероятность развития рака легких у курильщиков составляет около 22%.У тех, кто курил и бросил, – 4%; у тех, кто курит иногда, – 13%; у тех, кто не курил никогда, риск появления онкозаболевания составляет 0,3%.Что вы можете сделать уже сейчас:Отказаться от куренияНе злоупотреблять алкогольными напиткамиЗащищать кожу от солнцаОграничить употребление красного мясаУдерживать здоровый весБыть физически активнымиВовремя обращаться к врачуПроходить профилактические осмотрыВ современном мире шансы вылечить рак на ранней стадии очень высоки. Например, рак грудной железы на I стадии излечим у 95% женщин.Но каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Также и у мужчин, рак простаты часто диагностируется уже на этапе метастазов.