Медики рассказали, что могут означать белые полоски под ногтями

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Такой простой симптом может свидетельствовать о серьезных нарушениях.Изменения в состоянии ногтей могут быть связаны с болезнями сердца, об этом заявили специалисты Американской академии дерматологии. Так, по их словам, ранним признаком сердечных заболеваний в некоторых случаях становятся появляющиеся под ногтевыми пластинами красные или фиолетовые линии.«Самыми известными признаками надвигающегося сердечного приступа являются боль в груди, трудности с дыханием и головокружение. Однако его предвестником может быть и довольно необычный симптом – это изменившиеся ногти», - заявили эксперты.Они отметили, что предупреждающие о возможных сердечных заболеваниях могут появляться на коже и ногтях, когда типичных симптомов еще нет и в помине. Специалиста подчеркивают, что появление линий на ногтях обязательно должно насторожить – в особенности, если такие линии появляются сами по себе, без предварительных повреждений.Представители Американской академии дерматологии добавили, что линии – индикаторы сердечных проблем, появляющиеся под ногтями, выглядят так, «словно под ногтем застрял осколок». Если при их возникновении также наблюдается повышение температуры, следует обязательно провериться у врача-кардиолога.Специалисты напомнили: лучшей профилактикой сердечных заболеваний являются регулярные умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание. В первую очередь, считают они, необходимо контролировать потребление соли.