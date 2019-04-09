Ученые сделали неожиданные выводы о влиянии света на качество сна

Даже тусклый свет во время сна не дает мозгу отдохнуть.Нейробиологи из Университета Западной Вирджинии утверждают, что характерный для больниц белый свет связан с воспалением, гибелью клеток мозга и повышенным риском смерти у пациентов с сердечными проблемами.Люди не так часто спят в полной темноте, обычно в спальню проникает свет из окна, или освещение исходит от лампы-ночника. И уж тем более, в полную темноту никогда не погружаются больничные палаты, особенно те, где лежат пациенты с повышенным риском развития тяжелых состояний. Однако, именно для больных людей ночной свет становится наиболее губительным.Ученые воссоздали остановку сердца на животных моделях, чтобы имитировать заболевание сердца. Затем модели были разделены на три группы, которые спали, соответственно, в тусклом белом свете, тусклом красном свете и темноте. После семи ночей того или иного режима исследователи оценили здоровье клеток головного мозга у животных.Воздействие белого света ночью вызвало множество неблагоприятных последствий, начиная от повышенной гибели клеток в гиппокампе и более агрессивного воспаления в микроглии и заканчивая повышенной смертностью в целом. Эти эффекты можно было наблюдать даже после одной тускло освещенной ночи. Однако всех этих неприятностей удалось избежать животным, которые оставались ночью в темноте или при красном свете.Исследователи задались целью узнать, вызовет ли белый свет подобный физиологический ответ у людей. Четыре ночи подряд они надевали одной группе госпитализированных пациентов с сердечными заболеваниями специальные «игровые очки» с оранжевыми линзами, которые отфильтровывают синий свет - такие очки придают всем предметам теплые, закатные тона. Другая группа пациентов надевала очки очки точно такой же формы, но с прозрачными линзами, через которые проходил весь спектр белого света, включая синие тона.На живых людях поведение клеток в гиппокампе увидеть было сложно, зато повышенный уровень воспаления от белого света исследователи наблюдали в полной мере.Ученые говорят, что проблема белого света - это на самом деле, проблема синего (длинноволнового) света, который нарушает циркадные ритмы человека. В норме люди должны видеть такой свет, лишь просыпаясь и встречая утро, но по факту он наблюдается круглосуточно. Не случайно ночной синий свет (от экранов компьютеров и телефонов) уже неоднократно связывали с более высокими показателями ожирения, нарушений обмена веществ и депрессии.Именно поэтому «ночные» очки с красным или оранжевым фильтром решают проблему. Такие очки могут стать доступным и практичным вариантом для сохранения функции мозга; если говорить о больницах, пациенты будут реже умирать и быстрее восстанавливаться, а в быту такой девайс будет простым способом улучшить здоровье.