Медики назвали пищу, защищающую мозг от разрушения

Австралийские ученые пришли к неожиданным выводам.Уменьшение белковой пищи в пользу сложных углеводов в рационе оказывает на организм то же влияние, что и низкокалорийная диета. Такой способ питания может эффективно защищать человека от развития слабоумия.Австралийские ученые из Сиднейского университета высказались о том, что низкобелковая диета на основе сложных углеводов помогает защитить мозг от нейродегенеративных процессов. По их словам, рацион с небольшим количеством белка и с большим количеством продуктов, содержащих сложные углеводы (овощи, бобовые, цельнозерновые каши и хлеб), является эффективной профилактикой слабоумия.Специалисты отмечают, что методологически выверенного лечения нейродегенеративных заболеваний, включая слабоумие, наука пока не определила. Но профилактика, по их словам, является одним из лучших проверенных способов повысить свою защищенность от развития любой болезни, в случае со слабоумием данный принцип работает тоже.В экспериментах с мышами специалисты Сиднейского университета установили, что употребление продуктов с высоким содержанием сложных углеводов способствует улучшению работы мозга.«Эффективным методом защиты головного мозга является ограничение в калориях. Уменьшение употребления белковой пищи в пользу сложных углеводов имеет схожее с низкокалорийной диетой действие», - констатировали австралийские ученые.Согласно имеющимся научным данным, ограничение количества съедаемых калорий предотвращает воспалительные процессы, провоцирующие старение мозга и развитие слабоумия. Низкокалорийная диета уменьшает слишком высокую выработку микроглии в мозге.Мозг людей с признаками нейродегенеративных нарушений отличается высоким уровнем содержания микроглии.