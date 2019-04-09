В геноме человека обнаружили гены привлекательности

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Необычное открытие сделали американские ученые.Исследователи из Висконсинского университета нашли гены, отвечающие за внешнюю привлекательность мужчин и женщин.«Люди, как правило, озабочены красотой - привлекательность человека связана с успеваемостью, карьерным успехом и экономической мобильностью. Но, несмотря на ее важность, ученые мало знают о генетической основе красивого лица», - говорится в сообщении.В данной работе специалисты провели исследование ассоциации всего генома, используя генетическую информацию от 4 383 человек, чтобы точно определить части генома, связанные с красотой лица. Внешнюю привлекательность этих людей оценивали по фотографиям в университетском ежегоднике.Исследователи определили несколько генов, связанных с привлекательностью лица, но их роль и родство с другими чертами человека различались в зависимости от пола.Отмечается, что это исследование дает новое понимание генетических факторов, лежащих в основе привлекательности лица, и показывает сложную связь между красотой и другими чертами человека.«Подобно многим другим человеческим чертам, не существует «главного гена», определяющего привлекательность человека. Вместо этого он, скорее всего, связан с большим количеством генетических компонентов со слабыми эффектами. Интересно, что половая специфичность является повторяющейся картиной, наблюдаемой почти во всех анализах нашего исследования», - отметил один из авторов Ционши Лу.