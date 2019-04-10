Врач назвал безопасную дозу кофе для гипертоников

Безопасность определяется дозой.Безопасность, как вред от воздействия кофе и чая определяется исключительно дозой, констатирует врач Александр Мясников. Полный отказ от кофеина может иметь негативные последствия для организма.В разумных количествах кофе безопасен даже гипертоникам, убежден врач Александр Мясников. Он отметил, что кофеин обладает свойством тонизировать и снимать усталость, избавлять от головной боли. Также Мясников заметил, что у кофеманов реже встречается болезнь Паркинсона. Характерна для них и пониженная резистентность тканей к инсулину, что препятствует развитию диабета.В то же время кофеином не следует злоупотреблять.«Безопасным считается потребление до 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно три-четыре чашки кофе или четыре-шесть чашек чая», - поделился врач.Европейскими исследователями было установлено, что регулярное употребление от 3 до 5 чашек кофе в день на 27% снижает риск старческого слабоумия. Ученые выяснили, что кофейная кислота снижает скопление вредных белков, образующих бета-амилоидные бляшки в мозге, постепенно уничтожающие память. Также данная кислота сокращает смертность нервных клеток, сохраняя в мозге достаточный уровень нейротрансмиттеровМясников добавил, что беременным женщинам не стоит употреблять кофе в количестве свыше одной чашки в день. Главный риск превышения этой дозы заключается в повышенной активности плода, пояснил специалист.