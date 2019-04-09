Врачи определили, когда рождаются самые умные дети
Оказывается, что на уровень интеллекта влияет не только наследственность, но и месяц рождения ребенка. В этом убеждены ученые из Кембриджа и штата Массачусетс.
Исследователи изучили когнитивное развитие более 1,2 миллиона учеников в возрасте 6-15 лет в школах Флориды.
Оказалось, что лучшие оценки в школе получали те дети, которые родились в сентябре.
В них также были выше шансы поступить в университет и успешно получить образование в высших заведениях.
Анализ данных центров заключения подростков во Флориде показал: наименее склонны оказаться за решеткой дети, которые родились в сентябре.
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