Врачи определили, когда рождаются самые умные дети

В каком месяце рождаются вундеркинды.Оказывается, что на уровень интеллекта влияет не только наследственность, но и месяц рождения ребенка. В этом убеждены ученые из Кембриджа и штата Массачусетс.Исследователи изучили когнитивное развитие более 1,2 миллиона учеников в возрасте 6-15 лет в школах Флориды.Оказалось, что лучшие оценки в школе получали те дети, которые родились в сентябре.В них также были выше шансы поступить в университет и успешно получить образование в высших заведениях.Анализ данных центров заключения подростков во Флориде показал: наименее склонны оказаться за решеткой дети, которые родились в сентябре.