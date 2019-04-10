Диетолог назвал полезные для похудения продукты

Как похудеть на фруктах и овощах.Юлия Поворознюк рассказала, почему фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес. Многие люди, которые зимой дают себе вволю в выборе еды решают посидеть на фруктах и овощах.Для похудения люби идут на крайние меры и выбирают совсем неправильные диеты. Одни употребляет много яблок и бананов, а другой - салаты из свежих огурцов, разбавляя рацион цитрусовыми. Но время идет, а похудеть, увы, не удается«Возможно, человек употреблял слишком много спелых фруктов, причем ел их не только в первой половине дня, но и вечером», - рассказывает диетолог Института геронтологии Национальной академии медицинских наук Украины.Особенно вредны перезрелые фрукты, съеденные на ужин. Они обладают высоким гликемическим индексом, повышают уровень глюкозы и гормона инсулина в крови, что в конечном итоге может привести к отложению жира.Гликемический индекс – это показатель, который определяет, насколько сильно употребление продукта повышает уровень глюкозы в крови. Если приготовленная морковь имеет индекс 85 единиц, то сырая - 35. Перезрелые фрукты - абрикосы, бананы - тоже резко поднимают уровень глюкозы в крови, поскольку обладают высоким гликемическим индексом.Очень высокий гликемический индекс у конфет, печенья, тортов и пирожных. Их нужно избегать тем, кто хочет похудеть. Каши лучше варить из цельного зерна, а не хлопьев. Место манки намного полезнее есть гречку.Полезны фасоль, перловая крупа, красная смородина, крыжовник, все виды капусты, кабачки, грибы, лук. Самый низкий гликемический индекс у авокадо, листового салата и зелени - петрушки, базилика.