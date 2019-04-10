Врачи рассказали, как часто нужно проверять зрение

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как правильно следить за здоровьем глаз.В условиях современности многим людям тяжело найти время на то, чтобы следить за своим здоровьем.Но важно понимать: если игнорировать его состояние, ваше самочувствие может резко ухудшиться в один момент, и вы внезапно обнаружите огромное количество заболеваний, о которых даже не знали раньше.Нельзя доводить себя до такого состояния. Поэтому регулярно нужно проходить диагностику и устранять возможности развития разного рода болезней. В том числе, это касается зрения.Важно своевременно проверять его уровень, а также проходить полное обследование глаз, чтобы предупредить возникновение серьезных патологий по данной части.Насколько же часто нужно посещать кабинет офтальмолога? Стоит запомнить следующее:Зрения проверяется сразу после рождения, а затем – раз в несколько месяцев, чтобы устранить возможность наличия врожденных его патологий.В школьные годы проверку зрения стоит делать не реже, чем раз в год, но желательно чаще. Учебники и тетрадки часто являются причиной ухудшения состояния глаз.До сорока лет обследование у офтальмолога стоит проходить раз в год.После сорока лет проходить полную диагностику органов зрения нужно не реже, чем раз в полгода. В этом возрасте часто начинают развиваться такие патологии, как гиперметропия, глаукома и катаракта, и на начальных стадиях их выявит только обследование.Найдите время на то, чтобы посещать доктора в указанные сроки. Также сразу обращайтесь к нему, если у вас есть какие-то жалобы на самочувствие ваших глаз.Органы зрения – крайне хрупкие, и любая мелочь может им навредить. Поэтому важно быстро поставить правильный диагноз и перейти к лечению – это поможет уберечь ваши глаз от развития действительно серьезных заболеваний.