Назван продукт, помогающий снизить риск инфаркта при гипертонии

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Медики назвали продукт, помогающий снизить риск инфаркта при гипертонии.Риск развития инфаркта у гипертоников снижается почти на треть при употреблении всего двух порций йогурта в неделю. Это смогли установить ученые из Бостонского университета.В том, что йогурт очень полезен для людей, страдающих гипертонией, специалисты смогли убедиться, проанализировав данные исследования с участием более 55 тысяч женщин и 18 тысяч мужчин. Оно показало, что употребление двух порций йогурта в неделю эффективно укрепляет состояние сосудов, повышая сопротивляемость организма заболеваниям сердца (конкретно, развитию инфаркта).В ходе исследования, к которому апеллируют ученые, участники с диагностированной гипертонией употребляли несколько порций йогурта в неделю. В результате особенно существенно на фоне их приема понизился риск инфаркта у женщин.«У женщин риск инфаркта миокарда снизился на 30%, у мужчин - на 19%», - констатировали авторы проекта.Исследователи добавили, что у женщин благодаря двум порциям йогурта в неделю также уменьшилась потребность в проведении операций на сосудах - в среднем она снизилась на 16%.Кроме того, ученые считают, что, помимо йогуртов, жертвам гипертонии следует употреблять фрукты и овощи, насыщенные клетчаткой. Такой симбиоз сделает оздоровительный эффект питания для сосудов более значительным, что, соответственно, повысит и защищенность от развития инфаркта.