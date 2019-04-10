Медики утверждают, что причиной ранней смерти может стать газировка
Ученые Гарвардского университета в новом исследовании обнаружили связь между употреблением сладких газированных напитков и ранней смерти.
В исследовании собраны данные 37 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин старше 30 лет.
Оказалось, что чем больше сахаросодержащих напитков человек выпивал, тем выше был риск ранней смерти.
"Если сравнить с группой людей, которые пьют менее одного сладкого напитка в месяц, у тех, кто пьет от одного до четырех напитков в месяц, риск повышается на 1%, у тех, кто пьет от двух до шести напитков - на 6%, если пить сладкие напитки каждый день - на 14%, более одного напитка в день – на 21%", – пояснил один из авторов исследования Васанти Малик.
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