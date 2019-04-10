Медики утверждают, что причиной ранней смерти может стать газировка

Ученые из Гарварда нашли связь между употреблением газированных напитков и ранней смертью.Ученые Гарвардского университета в новом исследовании обнаружили связь между употреблением сладких газированных напитков и ранней смерти.В исследовании собраны данные 37 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин старше 30 лет.Оказалось, что чем больше сахаросодержащих напитков человек выпивал, тем выше был риск ранней смерти."Если сравнить с группой людей, которые пьют менее одного сладкого напитка в месяц, у тех, кто пьет от одного до четырех напитков в месяц, риск повышается на 1%, у тех, кто пьет от двух до шести напитков - на 6%, если пить сладкие напитки каждый день - на 14%, более одного напитка в день – на 21%", – пояснил один из авторов исследования Васанти Малик.