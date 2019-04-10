Назван напиток, предотвращающий развитие онкологии
Результаты исследования было опубликовано в Международном журнале молекулярной науки.
Ученые выяснили, что растение, которое придает аромат и цвет пиву, также производит соединения, которые способствуют разрушению раковых клеток. В отличие от основного соединения хмеля, эти метаболизируются в растительные химические вещества. Они помогают опухолям расти, вызывая тем самым проблемы со здоровьем.
Исследователи добавили, что эти соединения не только останавливают увеличение веса, но и в целом улучшают метаболизм. Была продемонстрирована способность останавливать раковые клетки с помощью хмеля.
«Во всех протестированных клеточных линиях DXN и TXN ингибировали рост клеток и вызывали гибель», - рассказали ученые из штата Орегон о пользе хмеля для организма человека.
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