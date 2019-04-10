Этот продукт поможет нормализовать артериальное давление

Он поможет вывести из организма опасный элемент, который влияет на ваше здоровье.Британским диетологам удалось выяснить, какой продукт способен привести в норму артериальное давление.И этот продукт – йогурт.Все дело в том, что в йогурт имеет в составе калий, который вымывает из организма соль. Именно она провоцирует повышение артериального давления.Известно также, что обезжиренный вариант продукта аналогично не теряет своих свойств.Стоит напомнить, что дабы снизить и поддержать вес, необходимо эффективно выбирать активные нагрузки, а не диеты.Американские ученые сравнили эффективность диет и упражнений при борьбе с лишним весом.Исследователи сравнили количество потребляемых калорий у людей, которые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне, у людей с нормальным весом и избыточнымУченые сделали вывод, что дабы сбросить и поддержать вес, необходимо выбрать активные нагрузки, а диета не поможет. В таком случае человек потребляет практически то же количество калорий, сколько и при лишним весе, но расходуются они стремительней.По словам экспертов, белый очищенный рис - худший продукт, который может посоветовать диетолог. Несмотря на всю его пользу в виде витаминов группы В, Е, Н и РР, а также необходимых организму минеральных веществ: калия, кальция, магния, цинка, селена, меди и марганца, железа, фосфора и натрия, в его составе слишком большое количество простых углеводов. Частое употребление риса может стать причиной быстрого набора веса.Диетологи считают, что белый рис лучше заменить на неочищенный бурый. В нем содержится много медленных углеводов, которые способствуют быстрому насыщению и наполняют энергией на долгое время. Впрочем, с ним тоже лучше не перебарщивать, иначе можно получить тяжесть в желудке на целый день.