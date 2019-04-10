Эти продукты могут разрушить мозг и ухудшить память

Ученые нашли связь с развитием депрессий и нарушения нервной системы и конкретными продуктами питания.Продукты питания могут непосредственно влиять на работу мозга, утверждают ученые.А знали ли вы, продукты могут вызвать нарушение работы главного органа и провоцировать депрессии?Жирные кислоты. По словам медицинских специалистов, неправильное соотношение в рационе жирных кислот омега-6 и омега-3 плохо действует на функции памяти’памяти. Принимать омега-3 и омега-6 следует в соотношении 1:4 (в Украине, как считают многие врачи, употребление омега-6 должно быть более интенсивным).Алкоголь. Испанские ученые установили, что люди, которые часто употребляют алкоголь, отличаются более низкой продуктивностью умственной работы. По словам специалистов, это происходит из-за того, что мозг пьющих испытывает увеличенную нагрузку. Люди, которые часто употребляют алкоголь, больше переутомляются и как следствие это вызывает большее напряжение на нервную систему.Жирное мясо. В нем много холестерина, который способствует образованию атеросклеротических бляшек и закупорке сосудов. Ученые утверждают, что у любителей жирного м’мяса могут быть проблемы с эпизодической, пространственной и контекстной памятью. Наиболее опасным последствием любви к мясу является развитие болезни Альцгеймера.Жареные. Согласно данным, опубликованным в Jama Neurology, что при частом употреблении классической жареной блюда – картофеля фри происходит закупорка сосудов и повышается риск развития деменции.Рыба. не смотря на то, что мы часто слышали лишь о пользе рыбы, впрочем, ученые говорят, что это не совсем так. Дело в том, что некоторые виды рыб аккумулируют в себе вещества-загрязнители, которыми насыщены сегодня водоемы. Например, тунец накапливает ртуть – данное вещество токсично для мозга и нервной системы.С высоким гликемическим индексом. Исследования показывают, что женщины активно употребляют продукты с высоким гликемическим индексом, более склонны к депрессии. Такие продукты способствуют резкому росту уровня сахара в крови и увеличение выработки в организме инсулина. Итак, с осторожностью слідвідноситися до белого хлеба, риса, хлопьев и картофеля.