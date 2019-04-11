Эксперты выяснили, какие инфекции живут в общественных туалетах

Бесспорно, наличие общественных туалетов (в парках, на заправках, в ресторанах и магазинах) – это благо цивилизации.Некоторые люди даже не рискуют туда заходить, поскольку считают, что там очень грязно и много инфекций.Уролог Дарья Чернышева приводит такую ??статистику: около 4 миллионов англичан боятся общественных туалетов. Аналогичные чувства испытывают 7% американцев и канадцев.Страх общественного туалета, в основном, происходит по двум причинам: там были другие люди и там грязно.Первая причина называется парурезом и является подвидом фобий.Относительно второй причины – провели исследования по изучению микрофлоры и ее поведения в общественных туалетах студенческого кампуса в Америке. Оказалось, что на каждом квадратном сантиметре поверхности общественного туалета за час использования может быть более 80 тысяч бактерий (а уж сколько вирусов – вообще не счесть).Те поверхности, которые люди чаще всего трогают руками (кнопки слива, двери, ручки кранов, сушилки), заселенные кожной флорой (например, золотистым стафилококком). Поверхности унитазов, в основном, покрытые кишечной флорой (Firmicutes и Bacteroidetes).Кроме того, в женских туалетах на поверхности колонизированы еще и лактобактерии.Уролог Дарья Чернышева: "Абсолютно нельзя подцепить инфекцию, передающуюся половым путем, при использовании общественного туалета. Никакие хламидии и гонококки не "прыгнут" на человека с сидения унитаза".Мало вероятно, но можно подхватить ОРВИ, грипп или гепатит А. Но в целом, этот риск можно сравнить с риском заболеть после поездки в метро или посещение детского дня рождения.Заразиться любой болезнетворной кишечной бактерией тоже можно, но не так вероятно, как нам кажется. Как правило, все бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, анаэробы не выживают в присутствии кислорода. Поэтому на сиденье унитаза они умирают достаточно быстро, а вот в капельке воды могут долго сохранять свою жизнеспособность.