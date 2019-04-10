Медики рассказали, как кофе защищает сердце

Этот напиток рекомендуют употреблять ежедневно.

Чашка кофе в день может снизить риск развития болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли cпециалисты Института научной информации в области кофе.

В плодах и кофейных зернах содержится много полифенолов, которые могут выполнять целый ряд кардиозащитных функций.

Полифенолы в кофе оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, что делает напиток эффективным борцом с атеросклерозом.

Эти вещества способны изменять влиять на переработку жиров и холестерина в организме.
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