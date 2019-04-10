Медики рассказали, как кофе защищает сердце

Этот напиток рекомендуют употреблять ежедневно.Чашка кофе в день может снизить риск развития болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли cпециалисты Института научной информации в области кофе.В плодах и кофейных зернах содержится много полифенолов, которые могут выполнять целый ряд кардиозащитных функций.Полифенолы в кофе оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, что делает напиток эффективным борцом с атеросклерозом.Эти вещества способны изменять влиять на переработку жиров и холестерина в организме.