Медики рассказали, как кофе защищает сердце
Чашка кофе в день может снизить риск развития болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли cпециалисты Института научной информации в области кофе.
В плодах и кофейных зернах содержится много полифенолов, которые могут выполнять целый ряд кардиозащитных функций.
Полифенолы в кофе оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, что делает напиток эффективным борцом с атеросклерозом.
Эти вещества способны изменять влиять на переработку жиров и холестерина в организме.
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