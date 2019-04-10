Инновационное лекарство от рака успешно прошло первые испытания

Терапия стимулирует иммунные клетки разыскивать и атаковать опухоли по всему организму.Исследователи из нью-йоркской клиники Маунт-Синай провели успешные клинические испытания «вакцины» против лимфомы. В эксперименте приняли участие 11 пациентов. У троих была отмечена устойчивая ремиссия.Новый метод терапии называют «вакциной» лишь условно: он не предупреждает развитие рака, а лечит уже возникшую болезнь. Однако, подобно настоящим прививкам, он воздействует на иммунную систему, стимулируя ее распознавать и уничтожать опухоли.В ходе лечения исследователи обрабатывали опухоли низкими дозами радиации, а затем вводили пациентам иммуностимулятор. Активированные в результате этого процесса иммунные клетки атаковали не только саму опухоль, но и отдельные раковые клетки, успевшие распространиться по организму.Способность новой методики воздействовать на раковые клетки за пределами зоны облучения делает ее очень перспективной. Исследователи уверены, что подход будет эффективен не только против лимфомы, но и против других видов рака. Кроме того, «вакцина» может повысить эффективность других видов иммунотерапии - например, блокирования контрольных точек.Пока новая терапия смогла помочь только трем пациентам из 11. Это значит, что предстоит серьезно усовершенствовать ее, а затем - проверить в более крупных испытаниях.Одно из них, впрочем, уже стартовало. Помимо пациентов с лимфомой, в нем участвуют люди, страдающие от рака молочной железы и опухолей головы и шеи.Исследователи из Университета Томаса Джефферсона разработали вакцину против другого опасного рака - рака мозга. В ходе клинических испытаний она замедлила рост опухоли и подарила пациентам несколько дополнительных месяцев жизни.