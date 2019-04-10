Вспышки кори добрались до Нью-Йорка

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В городе зафиксировали уже 285 заболевших с начала года.Муниципалитет Нью-Йорка принял 9 апреля решение ввести в отдельных районах особый санитарный режим.Из-за вспышки кори запрещено непривитым детям и подросткам до 18 лет появляться в общественных местах.Большинство случаев заболевания зафиксировано в районах Вильямсбург и Боро-парк, где проживают хасиды - иудеи-ортодоксы.Мэр города Де Блазио заявил, что все, кто не сделал прививку от кори, должны это сделать. Для тех, кто отказывается от прививок, могут ввести штрафы в $1 тыс.С осени прошлого года в Нью-Йорке зарегистрировано 285 случаев заболевания корью.