Назван метод избежать бессонницы без лекарств

Простые советы для качественного сна.Доктор из Ирландии объяснила, что нужно делать, чтобы избежать бессонницы и достигнуть качественного сна, не применяя никакие медикаменты. Пикси МакКенна дала простые советы для качественного сна.Борьба с бессонницей может быть разочаровывающей и подавляющей, вызывать сильное чувство тревоги и беспокойства. Недостаток сна не только становится причиной усталости на следующий день, но и влияет на психическое и физическое здоровье, а также отношения с окружающими людьми. Именно поэтому полноценный здоровый сон так важен для нашего организма.По словам ирландского доктора, главное и основное, о чем следует побеспокоиться, это расслабление. В этом вам поможет чашка травяного чая, чтение книги, ванна с ароматическими маслами. Мелатонин -гормон, регулирующий внутренние циркадные часы организма. Он начинает активно вырабатываться вечером после захода солнца. Именно поэтому для крепкого сна освещение в помещении должно быть минимальным.«Постарайтесь убедиться, что у вас есть шторы или жалюзи, которые блокируют как можно больше света, и избегайте смартфонов и ноутбуков за час до сна, поскольку они препятствуют производству мелатонина», - говорит доктор.Помимо этого, если у вас уже есть проблемы со сном, обязательно старайтесь избегать дремоты в течение дня. В самом крайнем случае она не должна превышать не более 20 минут. Очень сильно быстрому засыпанию мешает поздний ужин, поэтому совет прост - не переедайте, а если не успели поужинать, выбирайте легкие белковые продукты. Если сон все равно не приходит, лучше выйти из спальни, чтобы избежать отрицательной связи с кроватью. Можно посмотреть телевизор или почитать книгу.Какие факторы включают в себя проблемы со сном: трудное засыпание, поверхностный, тревожный сон, тяжелое пробуждение, ощущение усталости после пробуждения. Так считает известный врач Василий Купрейчик. По его словам, медицинские препараты действительно эффективны для лечения нарушений сна, при этом ими очень часто злоупотребляют люди, которым для избавления от проблемы достаточно выработать правильные привычки засыпания, и все наладится без применения медикаментов.