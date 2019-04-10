Медики рассказали, почему нельзя заниматься спортом на голодный желудок

Эффективность весьма сомнительна.Эффективность тренировок на голодный желудок весьма сомнительна. И для этого есть причины.Предполагается, что тренировка на пустой желудок поможет вам сбросить вес быстрее, чем тренировка после того, как вы поели, - отметил автор.Но это утверждение опровергают различные исследования. Неважно, тренируетесь вы натощак или сытым. На самом деле количество сброшенного веса во время «голодных» тренировок немногим больше.Через несколько недель организм адаптируется и не будет никакой разницы, тренируетесь вы натощак или после еды.