Медики рассказали, почему нельзя заниматься спортом на голодный желудок
Эффективность тренировок на голодный желудок весьма сомнительна. И для этого есть причины.
Предполагается, что тренировка на пустой желудок поможет вам сбросить вес быстрее, чем тренировка после того, как вы поели, - отметил автор.
Но это утверждение опровергают различные исследования. Неважно, тренируетесь вы натощак или сытым. На самом деле количество сброшенного веса во время «голодных» тренировок немногим больше.
Через несколько недель организм адаптируется и не будет никакой разницы, тренируетесь вы натощак или после еды.
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