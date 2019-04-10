Врачи назвали продукт, который нельзя доедать на второй день

Может вызвать пищевое отравление.Наверное не существует такого человека, который бы не употреблял рис. Несомненно он очень полезный, вкусный и питательный продукт. Однако служба здравоохранения США провела ряд экспериментов и выявила, что употребление в пищу остатков риса может плохо сказаться на вашем здоровье. После такой еды у человека может произойти пищевое отправление.Это может произойти из-за того, что сырой рис часто содержит споры Bacillus cereus - бактериальной цепи. Именно они могут спровоцировать пищевое отравление.Но также медики выявили, что такие бактерии могут остаться и после варки риса. Именно поэтому в остатках риса могут размножиться множество этих вредных бактерий. После чего они атакуют ваш организм с новой силой. Поэтому вчерашний рис может вызывать понос, рвоту и другие проблемы с системой пищеварения. Даже если вы разогреете рис заново, эти вредные бактерии не исчезнут.Но отказываться от риса из-за этого медики не рекомендуют. Если его правильно хранить, то он принесет вашему организму больше пользы нежели вреда. Стоит отметить, что нельзя хранить рис при комнатной температуре больше 1 часа.