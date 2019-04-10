Найден способ заставить раковые клетки убивать самих себя

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Открытие проходит клинические испытания.Американским онкологам и биологам из Исследовательского центра Манут Синай удалось заставить раковую опухоль "поедать" саму себя.Специалисты нашли специальное вещество способное "перезагрузить" иммунную систему для борьбы с тяжелыми формами онкологических заболеваний.Ученые "перепрограммировали" Т-лимфоциты и они перестали уничижать здоровые клетки организма и "переключились" на раковые.Новое вещество показало положительные результаты во время тестирования на грызунах. Сейчас оно проходит клинические испытания на первых добровольцах.