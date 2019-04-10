Найден способ заставить раковые клетки убивать самих себя
Американским онкологам и биологам из Исследовательского центра Манут Синай удалось заставить раковую опухоль "поедать" саму себя.
Специалисты нашли специальное вещество способное "перезагрузить" иммунную систему для борьбы с тяжелыми формами онкологических заболеваний.
Ученые "перепрограммировали" Т-лимфоциты и они перестали уничижать здоровые клетки организма и "переключились" на раковые.
Новое вещество показало положительные результаты во время тестирования на грызунах. Сейчас оно проходит клинические испытания на первых добровольцах.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил penal в категорию Онкология
Добавить комментарий