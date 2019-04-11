Эксперты назвали распространенные ошибки, мешающие похудеть

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Среди наиболее частых заблуждений - отказ от жиров и пропуск приемов пищи.Желание "похудеть к лету" просыпается в конце зимы у многих. Народ массово пытается избавиться от лишних килограмм, набранных за осень-зиму. Однако в вопросах похудения многие совершают одни и те же ошибки - банально из-за нехватки информации о том, почему и как наш организм расстается с лишними килограммами. Среди наиболее частых заблуждений - отказ от жиров и пропуск приемов пищи.Рассмотрим, что же мешает страждущим достичь заветной цели.Скорость похуденияНе худейте быстро, худейте без вреда для здоровья. Допустимая потеря веса - не более 10% от исходного веса за три месяца. Все, что содержит организм, рассчитывается на массу тела: гормоны стресса, гормоны удовольствия, минералы и витамины. Поэтому, когда организм резко начинает худеть - происходит сбой биохимических процессов и резко меняется кислотно-щелочной баланс организма. Это может стать серьезной угрозой для жизни. Запускается цепь патологических реакций, страдают железы внутренней секреции, начинается сбой в центральной нервной системе.Резкое снижение калорийностиДопустимое снижение калорийности - 25% от прежнего рациона. Наш мозг очень чувствителен к падению энергии, которая содержится в жирах и углеводах. Калорийность дневного рациона должна быть не менее 600 ккал. Это несгораемый ресурс организма. Ни в коем случае нельзя резко ограничивать глюкозу - это питание для мозга и без нее не вырабатывается серотонин. Начнется снижение физической активности, могут возникнуть проблемы с сердцем и печенью. Также это может привести к разрушению мышц и связок. Организм будет извлекать энергию для себя отовсюду, откуда можно получить глюкозу.Длительные физические нагрузкиЧтобы похудеть посредством физических нагрузок, очень важно: что вы едите, когда едите, как приготовлена еда и какие физические нагрузки вы даете организму. Иначе в борьбе с лишним весом победит лишний вес - организм его просто не отдаст, оставит для себя про запас. Формула "потратил больше, чем приобрел" в этом случае не сработает.Обезжиренная диетаПомимо того, что жир является источником энергии, из него примерно на 60% состоит головной мозг. Жир также входит в матрицу половых гормонов и частично ремонтирует сосуды. По закону получения и сохранения энергии, если в организме недостаток жира, то замещаться он будет сладостями. А это ставит под угрозу здоровье поджелудочной железы. Истощение жирового запаса может приводить к неврозам, а также неконтролируемому аппетиту.Недостаток воды в организмеТак как мы примерно на 60-65% состоим из воды, и все обменные процессы происходят в водной среде, то ее нехватка будет тормозить процесс похудения. Вес будет либо стоять, либо снижаться минимально.МонодиетыЧеловеческому организму для жизнедеятельности необходимы аминокислоты, витамины, минералы, ферменты и полиненасыщенные жиры. Ни одна монодиета не сможет этого восполнить, поэтому сбои в организме не заставят себя долго ждать.Пропуски приемов пищиВо время похудения питаться нужно не меньше 5 раз в день, если не хотите впасть в состояние голодного стресса. Ужин ни в коем случае пропускать нельзя. Если резко убрать ужин, вы можете распрощаться со сном. Произойдет сбой в центральной нервной системе, так как во сне идут активные процессы: ремонтируется иммунная система, вырабатываются гормоны. Для этого организму необходима энергия.Неправильно приготовленная пищаМногие продукты, подвергшись термической обработке, могут менять свои свойства и гликемический индекс. Да и заправки к блюдам бывают сверхкалорийными.