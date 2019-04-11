Медики объяснили, кому особенно полезно пить березовый сок

После утомительной и серой зимы полезно пить эту бодрящую жидкость.Березовый сок - любимый многими напиток. Он содержит много полезных веществ и может помочь при авитаминозе, а также в целом укрепить здоровье.Чем же так полезен березовый сок?Фитонциды. В березовом соке множество этих веществ - так называемых "растительных антибиотиков". Фитонциды останавливают рост и развитие болезнетворных бактерий и укрепляют иммунитет.Помощь желудку. Березовый сок способствует работе желудка и кишечника, благодаря чему в фитотерапии зарекомендовал себя как лучшее средство для улучшения обмена веществ. Кроме того, он обладает и легким мочегонным средством, что помогает бороться с отеками. Кстати, калорийность березового сока очень низкая: 24 ккал на 100 миллилитров.Кладезь витаминов и минералов. В березовом соке содержатся соли магния, натрия, кремния, калия, кальция, меди, марганца, а также железа и других минералов. Также в нем присутствует аскорбиновая кислота и два очень важных витамина: В6 и В12.Полезен для кожи. Благодаря своему составу березовый сок издавна применяется в "народной косметологии". Им полезно умываться, а также очищать кожу льдом из сока. Считается, что это отлично помогает бороться с угрями и другими проблемами на коже.Разумеется, есть у березового сока и противопоказания. Однако следует быть осторожным, если у вас есть мочекаменная болезнь или сахарный диабет.