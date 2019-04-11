Названо растение, помогающее избавиться от зубной боли

Кажется, что лобода остается в тени таких растений таких как шпинат, салат и крапива. На самом деле, лобода является одним из древнейших растений, известных человеку, которое тысячи лет назад считали настоящим даром природы.Лебеду можно найти как в саду, так и в качестве дикого растения.Греки тысячелетиями использовали лебеду при проблемах с печенью и желчным, желтухой и т. д. В нашей народной медицине лебеда используется при некоторых заболеваниях желудка.Лебеда имеет ярко выраженные бактерицидные свойства. Она также используется в качестве болеутоляющего, успокаивающего, а также противовоспалительного, отхаркивающего, слабительного, глистогонного средства и желчегонного.Сок или настой из листьев растения используют как профилактику кариеса. Давно известно, что лебеда является прекрасным средством от зубной боли и заболеваний десен. Использовали ее, чтобы сделать зубы здоровыми, стойкими, красивыми, а самое главное - белыми.Маленьким детям дали семена в качестве профилактики паразитарных заболеваний.Если семена лободы не подвергаются термообработке, их можно использовать как противорвотное средство. Листья можно применять снаружи, положив на открытую рану, чтобы предотвратить загнивание.Салат из молодых листьев лебеды (или подвергшийся легкой тепловой обработке) рекомендуется при истерии, депрессии и неврозах, заболеваниях легких, нарушениях менструального цикла у женщин и в качестве витамина. Это также действует как мягкое слабительное. Лебеда подходит для приготовления свежих витаминных смузи которые оказывают большое влияние на запоры, стоматит, афтозный кариес.Химический составЛебеда, наряду со всеми листовыми овощами, является богатым источником бета-каротина. Она также богата многими минералами, железом, цинком, кальцием, магнием, калием. В 100 г листьев лебеды содержится 6,1 г марганца. Листья также богаты витамином С, рутином и белком.