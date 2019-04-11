Названа сладость, способная ухудшить настроение

Она может сделать менее внимательным.Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта и их коллеги из University of Warwick, также из Lancaster University провели исследование, которое показало, что на самом деле сахар ухудшает настроение, а не улучшает его. Тематический зарубежный источник опубликовал статью соответствующего содержания.По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления. Исследовательская группа намеревалась исследовать миф о «сахарной лихорадке»: может ли сахар действительно улучшить настроение. Используя данные, собранные из 31 опубликованных научных работ, в которых приняли участие почти 1300 взрослых, изучалось влияние продукта на различные аспекты настроения, включая гнев, бдительность, депрессию и усталость. Изучалось и то, как такие факторы, как количество и тип потребляемого пищевого изделия, могут повлиять на настроение, и имеет ли какое-либо значение участие в сложных психических и физических нагрузках. Как выяснилось, потребление сахара практически не влияет на настроение, независимо от того, сколько его потребляется или занимаются ли люди тяжелыми видами деятельности после его употребления.Профессор Элизабет Мейлор из Университета Уорика прокомментировала: «Мы надеемся, что наши выводы помогут развеять миф о «сахарной лихорадке» и послужат основой для политики общественного здравоохранения по снижению потребления сахара».Доктор Сандра Сюнрам-Леа добавила: «Рост ожирения, диабета и метаболического синдрома в последние годы подчеркивает необходимость основанных на фактических данных диетических стратегий для пропаганды здорового образа жизни на протяжении всей жизни. Сладкие напитки или закуски не дают никакой энергии».