Сбросить лишний вес помешают продукты с эффектом брожения

Как похудеть: какие продукты мешают сбросить лишний вес.Известный диетолог Ольга Усенко рассказала, какие продукты мешают сбросить лишний вес при похудении. По словам специалисты, существует много продуктов, которые могут вызывать брожение и потому.Эксперт по правильному питанию сообщила, что продукты с эффектом брожения мешают сбрасывать лишний вес и избавляться от жира. По словам эксперта, такими продуктами, например, являются свежие овощи. Их употребление содействует процессам брожения в ЖКТ, нарушающим пищеварение и вследствие этого не позволяющим успешно похудеть. Диетолог рекомендует есть овощи термически обработанными.Также в список продуктов с эффектом брожения Ольга Усенко внесла каши и мюсли, выпечку с использованием дрожжей изделия, омлет и яичница, молочные продукты, свинину, баранину, говядину, кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, газированные напитки, пиво, квас, пакетированные соки.Ягоды и фрукты, по словам эксперта, тоже отличаются свойством провоцировать брожение в организме. Данная способность присуща цитрусовым, бананам, грушам, яблокам, винограду, персикам, абрикосам, черносливу. Усенко предостерегла любителей фруктов и ягод от употребления этих продуктов натощак и особенно в сочетании с молочными продуктами. Пренебрежение этим правилом гарантирует вздутие и сильный метеоризм."Столь обширный перечень не означает, что нужно питаться воздухом. Очень важно уметь чувствовать свой организм и понимать его реакции на какие-либо продукты. Всегда следует следовать режиму, выдерживать порции, следить за балансом жиров, белков и углеводов", - посоветовала диетолог.