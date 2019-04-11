Стало известно, что категорически нельзя делать при укусе клеща

Если на отдыхе вы стали жертвой клеща - не делайте этих распространенных ошибок, которые не будут эффективными или же серьезно навредят.1. Не мажьте клеща маслом, слюной или спиртомНе верьте народным рецептам, которые советуют наносить что-то на клеща, чтобы он задохнулся и отвалился сам. После укуса следует самому достать его при помощи нитки или специального устройства, которое продается в аптеке. При этом старайтесь удалять клеща сразу с головой, ведь именно там содержится вирус.2. После извлечения клеща не выбрасывайте его, а положите в закрытый контейнерТак клеща можно хранить до трех дней, но лучше поскорее отвезти его на анализ. Проверить клеща важно потому, что он может быть переносчиком множества вирусных заболеваний, самые опасные из которых - боррелиоз и энцефалит. При них возможны такие осложнения как паралич, потеря зрения и слуха, проблемы с сердцем и суставами.3. Не идите к врачу сразу после укуса клещаТолько после того, как получите результаты исследования клеща из лаборатории. Уже потом, если в клеще найдут инфекционное начало, врач назначит профилактический курс антибиотиков.4. Не сдавайте кровь на инфекции на следующий день после укуса клещаВ этом нет никакого смысла. Признаки болезни в крови появляются не сразу, а через 2-3 недели.5. Не игнорируйте симптомы, которые могут проявиться даже через месяцЕсли кожа вокруг укуса клеща покраснела или поднялась высокая температура, сразу обратитесь к врачу и расскажите об укусе клеща.