Стало известно, что категорически нельзя делать при укусе клеща
1. Не мажьте клеща маслом, слюной или спиртом
Не верьте народным рецептам, которые советуют наносить что-то на клеща, чтобы он задохнулся и отвалился сам. После укуса следует самому достать его при помощи нитки или специального устройства, которое продается в аптеке. При этом старайтесь удалять клеща сразу с головой, ведь именно там содержится вирус.
2. После извлечения клеща не выбрасывайте его, а положите в закрытый контейнер
Так клеща можно хранить до трех дней, но лучше поскорее отвезти его на анализ. Проверить клеща важно потому, что он может быть переносчиком множества вирусных заболеваний, самые опасные из которых - боррелиоз и энцефалит. При них возможны такие осложнения как паралич, потеря зрения и слуха, проблемы с сердцем и суставами.
3. Не идите к врачу сразу после укуса клеща
Только после того, как получите результаты исследования клеща из лаборатории. Уже потом, если в клеще найдут инфекционное начало, врач назначит профилактический курс антибиотиков.
4. Не сдавайте кровь на инфекции на следующий день после укуса клеща
В этом нет никакого смысла. Признаки болезни в крови появляются не сразу, а через 2-3 недели.
5. Не игнорируйте симптомы, которые могут проявиться даже через месяц
Если кожа вокруг укуса клеща покраснела или поднялась высокая температура, сразу обратитесь к врачу и расскажите об укусе клеща.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил stulout в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий