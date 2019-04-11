Медики объяснили, кому особенно полезен корень имбиря

Применять специи в лечебных целях стоит только после предварительной консультации со специалистом.Имбирь широко используется в кулинарии, медицине и даже косметологии. Корень имбиря - не только пикантная специя, но и надежное средство против множества неприятных симптомов.Как рассказывают медики, вещества, содержащиеся в имбире, подавляют выработку простагландинов, провоцирующих воспаления.Корень имбиря содержит практически все микро- и макроэлементы, витамины группы В, С, Е, эфирные масла и целый спектр активных веществ. Это также источник крахмала, аминокислот и пищевых растительных волокон.Известно также о свойстве имбиря стимулировать активный процесс пищеварения и прекращать рвоту, которая часто наблюдается у жертв мигрени. Некоторые исследование даже показали, что ежедневное употребление 500-600 мг сухого имбиря способно максимально купировать симптомы этой разновидности головной боли.Имбирь полезен при простуде - он обладает согревающим действием, особенно в сочетании с медом и лимоном.Благодаря способности к детоксикации и уменьшению тошноты имбирь может быть использован на следующий день после употребления алкоголя - можно выпить чай с имбирем или чай с лимоном и имбирем для уменьшения похмельного синдрома.Но у имбиря есть свои противопоказания, и о них забывать не следует:Имбирь категорически не рекомендуется беременным и людям, страдающим от нарушений свертывания крови, а также имеющим камни в желчном пузыре. Как бы там ни было, применять имбирь в лечебных целях стоит только после предварительной консультации со специалистом.Как использовать?Лучшим выбором станет имбирный чай. Очисти корень от кожуры, порежь небольшими ломтиками и кинь их в кипяток на несколько минут. Затем полученный раствор пропусти через марлю и пей. Для лучшего вкуса можешь добавить мед или лимон.