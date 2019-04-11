Веган назвал полезные альтернативы мясу
Люди в Украине сегодня имеют возможность полностью отказаться от употребления в пищу мяса, поскольку его излишек приносит большой вред здоровью. Об этом рассказал киевский веган-активист, организатор фестиваля Kyiv Vegan Boom Рудольф Краевский. По его словам, украинцам доступны продукты, которые могут заменить мясо в рационе.
Как отметил Краевский, люди «быстро уходят из жизни из-за любви к продуктам животноводства». По его словам, статистика смертей от любви к мясу «превышает смерти от войн».
«Лучше и проще всего в наше время заменять мясо альтернативами. Это сейтан, соевый стейк, соевый гуляш, соевый сыр тофу. Это сыры пока что импортные, но украинцы уже адаптируются, будут новые производства. Сыры растительного происхождения – с запахами, с текстурами, со всем необходимым, но при этом без химии», – заявил он.
По его словам, все перечисленные продукты есть в магазинах в больших городах Украины, а в небольших городах это можно с доставкой заказать.
Краевский призвал переходить на более натуральный способ питания – цельный и сезонный.
«Те же самые семечки подсолнуха и тыквы, орехи, содержат в себе все аминокислоты и кальций даже в избытке для человека», – заявил веган.
«Зимой надо есть больше сезонных продуктов – все виды капусты, свеклы, моркови. Здесь содержится все необходимое», – добавил он.
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