Веган назвал полезные альтернативы мясу

По словам вегетарианского активиста, употребление мяса вредит здоровью.Люди в Украине сегодня имеют возможность полностью отказаться от употребления в пищу мяса, поскольку его излишек приносит большой вред здоровью. Об этом рассказал киевский веган-активист, организатор фестиваля Kyiv Vegan Boom Рудольф Краевский. По его словам, украинцам доступны продукты, которые могут заменить мясо в рационе.Как отметил Краевский, люди «быстро уходят из жизни из-за любви к продуктам животноводства». По его словам, статистика смертей от любви к мясу «превышает смерти от войн».«Лучше и проще всего в наше время заменять мясо альтернативами. Это сейтан, соевый стейк, соевый гуляш, соевый сыр тофу. Это сыры пока что импортные, но украинцы уже адаптируются, будут новые производства. Сыры растительного происхождения – с запахами, с текстурами, со всем необходимым, но при этом без химии», – заявил он.По его словам, все перечисленные продукты есть в магазинах в больших городах Украины, а в небольших городах это можно с доставкой заказать.Краевский призвал переходить на более натуральный способ питания – цельный и сезонный.«Те же самые семечки подсолнуха и тыквы, орехи, содержат в себе все аминокислоты и кальций даже в избытке для человека», – заявил веган.«Зимой надо есть больше сезонных продуктов – все виды капусты, свеклы, моркови. Здесь содержится все необходимое», – добавил он.