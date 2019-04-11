Медики объяснили, кому лучше не есть бананы

При определенных заболеваниях эти фрукты могут нанести вред организму.

Бананы, несмотря на множество полезных свойств, могут оказаться вредными для людей, страдающих определенными заболеваниями.

По мнению специалистов, избегать следует страдающим заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, поскольку этот плод, являющийся ягодой, долго переваривается, обезвоживает организм и замедляет отток желчи.

Кроме того, бананы стоит исключить из рациона людям с диабетом (они могут спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови) и проблемами с сердцем и сосудами: известно, что бананы замедляют процесс восстановления пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт.
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